Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı dün megavatsaat başına 199,91 avrodan kapandı. Bugün 210,25 avrodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 12 artışla 223,85 avroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

AB üyesi ülkeler de Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.