Rusya borsasındaki düşüş petrol fiyatlarındaki artışa rağmen sürüyor

Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerginlik nedeniyle, Rus borsasında düşüş petrol fiyatlarındaki artışa rağmen devam ediyor.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi bugün yüzde 5,21 değer kaybederek 3.374 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 5,7'nin üzerinde azalarak Şubat 2021'den bu yana ilk defa 1.400 puanın altına düştü.

Dolar/ruble yüzde 0,49 değer kazanarak 76,52 seviyesine, avro/ruble de yüzde 0,34 çıkarak 87,15'e yükseldi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının, Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2014'ten bu yana ilk defa 88 dolara çıkmasına rağmen Rus piyasalarında olumsuz yönde baskı yarattığına işaret ediyor.