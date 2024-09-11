Tianwan Nükleer Santrali'nde Önemli Aşama

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Tianwan Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 8'inci ünitesinde Rus uzmanların ürettiği reaktör basınç kabı, tasarım konumuna yerleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, operasyon, Rosatom'un Mühendislik Bölümü (ASE AŞ) bünyesindeki OKB Gidropress AŞ uzmanları tarafından denetlenirken ASE AŞ uzmanları da teknik destekte bulundu.

Denetimden geçtikten sonra tasarım konumuna yerleştirilen 331,7 ton ağırlığındaki VVER-1200 tipi reaktör basınç kabı geçen ay sonunda sahaya teslim edilmişti. Bir sonraki aşamada reaktör soğutucu pompalarının, buhar jeneratörlerinin ve ana soğutma borusunun montajı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASE AŞ'nin Çin'deki Projeler ve Muhtemel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik, reaktör basınç kabının montajının oldukça hassas bir çalışma gerektirdiğini belirtti.

Bannik, "Rus uzmanlar bu teknolojik operasyon sırasında Çinli ortaklara teknik destek sağladı. Tüm büyük boyutlu ekipmanların kurulumu tamamlandıktan sonra, mühendislik bölümünden mühendisler 8'inci güç ünitesindeki ekipmanların kurulumunu ve bunların ayarlanmasını denetleyecek." ifadesini kullandı.