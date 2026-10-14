Rusya'da bazı petrol rafinerileri onarımlar sonrası faaliyete geçti, Novak açıkladı - Son Dakika
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Rusya'da bazı petrol rafinerileri onarımlar sonrası faaliyete geçti, Novak açıkladı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bazı rafinerilerin onarımların ardından yeniden faaliyete geçtiğini, tesislerdeki durumun son haftalarda iyileştiğini bildirdi. Novak, iyileşmenin enerji altyapısına yönelik saldırıların seyrine bağlı olduğunu, tesislerin korunduğunu söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede bazı petrol rafinerilerinin onarımların ardından yeniden faaliyete geçtiğini, tesislerdeki durumun son haftalarda önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi.

Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki rafinerilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Rafirelerin durumu iyileşiyor. Dün bölgeler, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili federal kurumlarla bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bazı rafinerilerimiz onarımların ardından yeniden faaliyete geçti. Bugün durum bir ay, hatta iki hafta öncesine kıyasla önemli ölçüde daha iyi." dedi.

İyileşmede enerji tesislerinin korunmasına yönelik önlemlerin artırılmasının da etkili olduğunu belirten Novak, "Durumun iyileşmeye devam etmesini umuyoruz. Elbette pek çok şey enerji altyapısına yönelik saldırıların nasıl gelişeceğine bağlı. Tesislerimizi koruyoruz ve bu korumayı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus şirketlerinin enerji tesislerinin korunmasına yönelik yeni teknolojiler geliştirdiğine işaret eden Novak, bazı şirketlerin söz konusu koruma sistemlerini halihazırda kullanmaya başladığını söyledi.

Novak, petrol üretiminin de altyapı ve rafineri kapasiteleri doğrultusunda artırılacağını belirterek, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ kapsamındaki üretim yükümlülüklerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalışacağını kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

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