Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü - Son Dakika
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Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü

10.05.2022 21:01
Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"Sabah saatlerinde Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirde bulunan Vanuatu bayraklı bir geminin yaşam mahallinde çıkan yangın sonucu bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangın söndürülmüş olup başka bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır."

YORUMLAR
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Adana'da dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında Türk bayrakları zarar görmedi Adana'da dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında Türk bayrakları zarar görmedi

Denizcilik, Yangın, Rusya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü - Son Dakika


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