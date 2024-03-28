Rusya'nın Soçi kentinde Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu düzenlendi

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana her yıl düzenlenen fuarda sergi, kongre, panel tartışmaları ve yuvarlak masa toplantıları yapılıyor.

Sirius Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'nda 25,5 bin metrekareyi aşan sergi alanında 200'den fazla katılımcı şirket sergilerini sundu.

Forum bu yıl, nükleer yakıt döngüsünün zorunlu olarak kapatılmasıyla termal ve hızlı nötron reaktörlerinin birlikte işletilmesi anlamına gelen iki bileşenli nükleer enerjiye geçiş, dördüncü nesil enerji üretimindeki gelişmeler ve karbon emisyonlarının azaltılması ana temaları ile düzenlendi.

Forumun enerji bölümünde, nükleer yakıt döngüsüne ilişkin interaktif bir eğitim sergisi öne çıktı. Rosatom'un, kullanılmış nükleer yakıtı yeniden kullanmaya ve radyoaktif atıkları en aza indirmeye yönelik sergisi büyük beğeni topladı. Atıkların özelliklerine ve uygun işleme yöntemlerine göre nasıl ayrıldığını gösteren Rosatom'un sergisi sayesinde foruma katılanlar, kullanılmış yakıt bileşenleri için uygun işleme yöntemini nasıl seçebileceklerini görme fırsatı buldu.

Aynı bölümde, 10 megavat elektrik kapasiteli bir Shelf-M reaktör ünitesine sahip düşük güçlü bir nükleer güç santralinin modeli de sunuldu. Bu projenin 2030'da hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu nükleer santralin eşi görülmemiş avantajını, reaktörün komple bir ünite olarak teslim edilmesi oluşturuyor. Ünite, üretim tesisinde monte ediliyor ve sahaya tek bir kapsül olarak teslim ediliyor.

Ayrıca, sergide Rosatom'un madencilik bölümünün işlettiği Sovinoye altın yatağı da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik, elektromobiliteye belirgin bir dönüş olduğunu da gösterdi. Rosatom binek ve ticari araç olmak üzere çok sayıda elektrikli araç prototipini sergiledi.

Elektromobilite sergi alanında, maksimum 240 kilovata kadar kapasiteye ve aynı anda üç araca kadar şarj etme özelliğine sahip çeşitli elektrikli araç türleri için elektrikli şarj istasyonları sunuldu. Rosatom tarafından üretilen elektrikli araç şarj istasyonları, her türlü araziye uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebiliyor. Bu istasyonlar başlangıçta ithal ikamesi ve ekipman üretiminin yerelleştirilmesi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Fuarın sağlık bölümü de katılımcıların büyük ilgisini topladı. Sergide insan vücudu için damar basılmasına olanak sağlayan biyo-baskı teknolojisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rosatom'un Endüstriyel Otomasyon (ACS) ve Elektrik Mühendisliği Bölümü, kuruluşun kompozit bölümünde kullanılan yüksek teknolojili üretimin karmaşık otomasyon modelini sundu. Sunulan modelde, kontrol ve yönetim sistemleri, yazılım, üst düzey platformlar, sunucular, elektrik mühendisliği ve hatta elektrikli şarj istasyonları gibi Rosatom'un konsolidasyon devresi işletmeleri tarafından üretilen yazılım, donanım ve ekipmanları kullanıldı.

Dijitalleşme alanında Rosatom'un yakıt bölümü, nükleer endüstrinin dijitalleşmesinin bir parçası olarak oluşturulan AtomMind tahmine dayalı analitik sistemini tanıttı. Sistemin yeteneklerini göstermek için, forumda hammaddeden ürün üretme sürecinin gerçek zamanlı olarak gözlemlenebildiği bir proses hattı kuruldu.