Rusya'da Elektrikli Araç Sayısı Yüzde 27 Arttı

Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkedeki elektrikli araç sayısının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 52 bine yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede elektrikli araçların yaygınlaştırılması için çeşitli projeler yürütüldüğü belirtildi.

Hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, elektrikli araçların alımına yönelik özel vergi avantajlarının da sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'da kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2024 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 52 bine ulaştı." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünü üreticilerinden Rusya'da, elektrikli araçlara yönelik talep artıyor. Ülkede Rus ve Çinli markaların elektrikli araçları yaygın bir şekilde kullanılırken, Tesla gibi şirketlerin araç sayısı da artıyor.