Rusya'da Enflasyon Artışı Faiz Artışını Doğurabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Enflasyon Artışı Faiz Artışını Doğurabilir

Merkez Bankası, enflasyonun hedefin üzerinde çıkabileceğini belirterek faiz artışı planlıyor.

28.11.2024 13:16
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Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, ülkede yıl sonunda enflasyonun hedeflenen yüzde 8,5 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirterek, bu nedenle gelecek ay politika faiz oranında artışa gidebileceklerini söyledi.

Tremasov, Rusya'nın Perm şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 ila 8,5 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Ekim ayına ilişkin elde ettikleri verilere göre, enflasyon oranının söz konusu seviyenin üst bandına yakınsadığını anlatan Tremasov, "Enflasyonun resmi tahminlerimizden daha yüksek gelme ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

Söz konusu durumun halkın enflasyon beklentilerini olumsuz yönde etkilediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Tremasov, "Merkez Bankası bu durumda fiyat istikrarını en kısa sürede sağlamak ve enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmek için elinden geleni yapmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Tremasov, sürekli yaşanan yaptırım endişesi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da enflasyon baskısı yarattığına işaret ederek, "Fiyat istikrarını sağlamak için uzun süreli sıkı para politikasına ihtiyaç duyulacak. Aralık toplantısında, Merkez Bankasının politika faiz oranında daha fazla artış yapmayı değerlendireceği konusunda şüphe yok." dedi.

Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim'de, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Enflasyon Artışı Faiz Artışını Doğurabilir - Son Dakika

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