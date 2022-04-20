Rusya'da otomobil satışlarında yüzde 50 düşüş bekleniyor - Son Dakika

Rusya'da otomobil satışlarının bu yıl yüzde 50 azalması bekleniyor.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği'ne (AEB) bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsyev, ülkedeki otomobil piyasasında durumun kötüleştiğine işaret etti.

İkinci çeyrekte Rus otomotiv piyasasına ilişkin daha net bir görüntü elde edeceklerini anlatan Kalitsyev, "İkinci çeyrekte de durumda önemli bir iyileşme beklemiyorum. Olumlu senaryoda bu yıl 800 ile 850 bin arası otomobil satılabilir ve bu da yüzde 50 düşüştür." dedi.

Rusya'da otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 55 bine gerilemişti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun araba fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.