Rusya'da rafineri korumanın maliyeti yüksek ama gerekli - Son Dakika
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Rusya'da rafineri korumanın maliyeti yüksek ama gerekli

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol rafinerileri ve enerji tesislerini korumanın şirketlere büyük ek maliyet getirdiğini ancak tesislerin durması halinde kayıpların çok daha yüksek olacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol rafinerileri ve enerji tesislerinin saldırılara karşı korunmasının şirketlere önemli ek maliyetler getirdiğini, ancak tesislerin devre dışı kalması halinde oluşacak zararların çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Novak, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji altyapısının güvenliğine yönelik alınan önlemleri değerlendirdi.

Rafinerilerin ve enerji tesislerinin korunması için yüksek harcamalar yapıldığını belirten Novak, "Bunlar petrol rafinerileri ve enerji tesisleri için büyük maliyetler, ancak buna değer. Çünkü tesislerin durması şirketler açısından büyük kayıplara yol açıyor. Şirketler bugün gerçekten ek maliyetlere katlanıyor." dedi.

Novak, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle son aylarda tesislerin korunmasına yönelik çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketlerinin pasif koruma önlemleri aldığını ve Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaptığını aktaran Novak, şirketlerin gerekli güvenlik önlemleri için kaynak ayırdığını kaydetti.

Rusya'daki rafinerilerin korunma düzeyinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tesislerden daha iyi olduğunu vurgulayan Novak, Rusya'da güvenlik önlemlerinin daha ağır tehdit senaryoları dikkate alınarak geliştirildiğini söyledi.

Novak, saldırı nedeniyle hasar gören tesislerin de planlanan onarım sürelerinden daha kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da rafineri korumanın maliyeti yüksek ama gerekli - Son Dakika

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