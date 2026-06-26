Rusya'da Yakıt Sorunları ve Kısıtlamalar

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde yeterli miktarda yakıt bulunduğunu ifade etti.

Novak, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ülkede akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlara değindi.

Yakıt sevkiyatının ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendiğini belirten Novak, piyasanın dengelenmesinin zaman alacağını ifade etti.

Novak, yaşanan yoğunluğun yakıta talebi yapay bir şekilde yaklaşık yüzde 20-30 artırdığını belirterek, "Piyasada yeterli yakıtımız var." dedi.

Novak, dizel yakıt ihracat yasağı ihtimalinin bugün yapılacak toplantıda ele alınacağı bildirildi.

Zabaykalye bölgesinde bireysel satışa kısıtlama

Öte yandan, ülkenin Zabaykalye bölgesinde arz sıkıntısı nedeniyle bireysel müşterilere akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

Bölgesel hükümetten yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki duruma özel tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bireysel müşterilerin her seferinde en fazla 15 litre akaryakıt satın alabileceği belirtilerek, bu tedbirin bölgedeki yakıt sıkıntısının etkilerini azaltmak ve akaryakıt dağıtımını dengelemek amacıyla uygulamaya konulduğuna işaret edildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Son dönemde ülkenin 20'ye yakın bölgesinde akaryakıt satışlarına benzer kısıtlamalar getirildi.