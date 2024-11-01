Rusya'da Zamanında Ödeme Sorunu

Ekonomi

Zamanında ödeme yapmayan müşterilerin, Rusya'daki iş dünyasını olumsuz etkileyen en önemli sorun olduğu bildirildi.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP), bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik Rus ekonomisi ve şirketlerinin durumuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 37'si, zamanında ödeme yapmayan müşterileri en önemli sorunlar arasında ilk sıraya koyarken, yabancı şirketlerle yaşanan ödeme sorunları yüzde 21 payla ikinci sırada yer aldı.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı mali politika da iş dünyasını olumsuz etkileyen unsurlar arasında bulunurken, personel kıtlığı da önemli bir diğer sorun olarak gösterildi.

Araştırmada yer alan değerlendirmede, "Ürünlerin nakliyesine yönelik kötüleşen koşullar, döviz piyasasındaki istikrarsızlık, yerli ve ithal mallar için artan fiyatlara yönelik sorunların ciddiyeti arttı." denildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Öte yandan, Rus bankacılık sistemi de Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2022'den bu yana çeşitli sorunlar yaşıyor.