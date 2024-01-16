Rusya\'daki limanlarda kargo hacmi 2023\'te yüzde 5 arttı

Rusya'daki limanlarda kargo hacminin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 884 milyon tona çıktığı bildirildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaştırma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki limanlarda geçen yıl gerçekleştirilen kargo işlemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Geçen yıl limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarının 2022'ye göre yüzde 10,4 artarak 447 milyon tona çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, en çok artışın tahıl, kimyasal ve mineral gübreler ve hurda metal kargolarında yaşandığı belirtildi.

Rus limanlarının toplam kargo hacminin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 884 milyon tona çıktığına işaret edilen açıklamada, Azak Denizi- Karadeniz havzasının Rus liman sanayisinde liderliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, söz konusu dönemde, Azak Denizi-Karadeniz havzasındaki limanlarda kargo hacmi yüzde 10,4 artarak 291,4 milyon tona çıkarken, Baltık Denizi'ndeki limanların kargo hacmi de yüzde 1,3 artışla 249 milyon tona yükseldi.

Hazar havzasındaki limanlarda kargo hacmi yüzde 29,7 artarak 7,8 milyon tona çıkarken, Uzak Doğu havzasındaki limanlardaki kargo hacmi de yüzde 4,5 artışla 238 milyon tona çıktı.

Kuzey Kutbu havzasındaki kargo hacmi ise yüzde 0,9 azalarak 98 milyon tona geriledi.

Açıklamada, Rus limanlarındaki toplam kargo hacminin 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı.