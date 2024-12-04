Rusya'dan Kanser Tedavisinde Yenilikçi Radyoterapi Kaynağı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'dan Kanser Tedavisinde Yenilikçi Radyoterapi Kaynağı

Rusya, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi için iridyum-192 bazlı yeni kaynaklar geliştirdi.

04.12.2024 12:19
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Reaktör Malzemeleri Enstitüsü AŞ (IRM AŞ) uzmanları, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinden brakiterapi için iridyum-192 izotopuna dayalı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları geliştirildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hasta ve terapist için güvenli bu tür kaynakların kullanıldığı yüksek doz terapi, çok sayıda intrakaviter ve intratekal lokalizasyondaki kötü huylu tümörlerin etkili bir şekilde tedavi edilmesini amaçlıyor.

Ürünün, IRM AŞ'nin araştırma reaktöründe ışınlanan bir iğnenin kapsüle yerleştirilmesi ve özel bir teknoloji kullanılarak oluşturulan kablonun kapsüle kaynaklanması yoluyla elde edildiği ifade ediliyor. Tüm bu işlemlerin manipülatörler kullanılarak sıcak odada uzaktan gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reaktör Malzemeleri Enstitüsü AŞ Radyasyon Teknolojileri Departmanı Müdürü Denis Butakov, prototiplerin üretildiğini ve test için kliniklere gönderilmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "2025'te kaynağımızı belgelendirmeyi ve tıbbi ürün için tescil belgesi almayı planlıyoruz. Tüm izin belgelerini aldıktan sonra, Rusya pazarına ve gelecekte Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de girmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Brakiterapi tedavisinde iyonize radyasyon kaynağının, vücudun içinde küçük aplikatörler kullanılarak tümörün mümkün olduğunca yakınına veya doğrudan tümörün içine enjekte edildiği belirtiliyor. Bu yöntemin, yüksek dozda radyasyonun kötü huylu neoplazmaya yönlendirilmesini sağlayarak radyasyonun tüm vücut üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirildiği ifade ediliyor.

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan iridyum-192 bazlı kaynakların üretiminin, Rus "Brachium" gama terapi sistemlerine sahip kliniklere sağlanarak ithal kaynaklara bağımlılık sorununu çözmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Kanser Tedavisinde Yenilikçi Radyoterapi Kaynağı - Son Dakika

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