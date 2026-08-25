Rusya'dan Starlink Alternatifi: Rassvet İnternet Ağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Starlink Alternatifi: Rassvet İnternet Ağı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, 2027'de devreye girecek Rassvet sistemi ile SpaceX'in Starlink'ine alternatif uydular kuruyor.

Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken Rassvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.

Rus havacılık ve uzay şirketi Bureau 1440, temmuzda Rassvet (Şafak) sistemine yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi.

Şirket, son fırlatmada yörüngeye gönderilen uydu sayısını açıklamazken uyduların taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldığını ve uçuş kontrol merkezinin yönetimine geçtiğini bildirdi.

Bureau 1440, ilk seri üretim grubundaki 16 uyduyu mart sonunda yörüngeye gönderirken 2023 ve 2024'te gerçekleştirdiği deneysel görevlerle uydu haberleşmesi, uydular arası bağlantı ve yer sistemlerine ilişkin teknolojileri test etmişti.

Rassvet projesinde ticari internet hizmetinin 2027'de başlatılması hedeflenirken şirketin filo büyüklüğünü kademeli olarak artırması planlanıyor.

Güncel planlamaya göre, yedek uydular dahil toplam 292 uydunun 2030'a kadar yörüngeye yerleştirilmesi öngörülürken şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda veri trafiğine yönelik talebin artması halinde sistem kapasitesinin 924 uyduya kadar çıkarılabileceğini bildirmişti.

Yaklaşık 432 milyar rublelik finansman

Rassvet, Rusya'nın iletişim ve uydu altyapısında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli teknoloji projeleri arasında yer alıyor.

Projenin 2030'a kadar finansmanı için federal bütçeden yaklaşık 103 milyar ruble, Bureau 1440'ın öz kaynaklarından ise yaklaşık 329 milyar ruble sağlanması planlanıyor.

Böylece projenin toplam finansmanının yaklaşık 432 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) ulaşması öngörülürken Rus hükümeti ilk 16 seri üretim uydusunun oluşturulması için de 2025'te rezerv fonundan yaklaşık 3,85 milyar ruble kaynak ayırmıştı.

Bureau 1440, alçak yörüngedeki uydular üzerinden düşük gecikmeli ve yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sunmayı hedeflerken sistemin bireysel kullanıcılara, mobil operatörlere, ulaştırma şirketlerine, sanayi tesislerine ve karasal iletişim altyapısının sınırlı olduğu bölgelerdeki müşterilere hizmet vermesini planlıyor.

Saniyede 1 gigabite kadar internet hedefi

Şirketin verilerine göre, yaklaşık 800 kilometre irtifadaki yörüngelerde çalışması planlanan sistemde kullanıcı terminallerine saniyede 1 gigabite kadar internet hızı ve 70 milisaniyeye kadar gecikme süresi hedefleniyor.

Rassvet'in seri üretim uydularında karasal mobil şebekeler ile uydu sistemlerinin birlikte çalışmasına imkan sağlayan 5G NTN iletişim mimarisinin yanı sıra uydular arası lazer haberleşme terminalleri kullanılıyor.

Bureau 1440, daha önce gerçekleştirdiği testlerde iki uydu arasında 1000 kilometreyi aşan mesafede saniyede 10 gigabit hızında lazer bağlantısı kurulduğunu açıklamıştı.

Lazer haberleşme sistemi sayesinde verilerin her uydu için doğrudan yer istasyonuna aktarılması yerine yörüngedeki diğer uydular üzerinden taşınması amaçlanıyor.

Uydularda ayrıca yörüngedeki konumlarının değiştirilmesi ve görev süresince kontrol edilmeleri için plazma itki sistemleri ile geliştirilmiş enerji sistemleri bulunuyor.

Rassvet'in özellikle Sibirya, Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleri ve Kuzey Kutbu çevresinde fiber optik altyapının kurulmasının zor veya maliyetli olduğu alanlarda kullanılması öngörülüyor.

Baz istasyonları, trenler ve uçaklarda kullanılacak

Rus telekomünikasyon şirketleri de Bureau 1440 ile uydu bağlantılarının mobil haberleşme altyapısında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden MegaFon ile Bureau 1440 arasında yapılan anlaşma kapsamında, karasal bağlantının yetersiz olduğu bölgelerdeki baz istasyonlarının Rassvet üzerinden internete bağlanması planlanıyor. İlk aşamada 2027'de 500 baz istasyonunun sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Bureau 1440, ulaştırma sektöründe de Rassvet'in kullanım alanını genişletmeye hazırlanıyor.

Şirket ile Rus Demiryolları arasındaki çalışmalar kapsamında Sapsan ve Lastoçka tipi hızlı trenlerde uydu interneti kullanılması planlanırken trenlere yönelik kullanıcı terminallerinin testleri sürüyor.

Bureau 1440 ayrıca Aeroflot ile uçaklarda yüksek hızlı internet hizmeti sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Sistemin planlandığı şekilde devreye alınmasıyla Rassvet'in karasal iletişim altyapısının bulunmadığı bölgelerden hareket halindeki tren ve uçaklara kadar farklı alanlarda geniş bant internet hizmeti sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Starlink, Ekonomi, Spacex, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Starlink Alternatifi: Rassvet İnternet Ağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak AİHM, Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak
Antalya’da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti Antalya'da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti
Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi
Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü “Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı“ Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü! "Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı?"
Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu
Nathan Ake’nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu Takımın en kötüsü oldu Nathan Ake'nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu! Takımın en kötüsü oldu

11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:27:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Rusya'dan Starlink Alternatifi: Rassvet İnternet Ağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.