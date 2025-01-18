Rusya'dan Yüksek Sıcaklıklı Nükleer Yakıt Teknolojisi

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Podolsk şehrindeki bilimsel bölümü NII NPO LUCH AŞ uzmanları yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için pilot teknoloji geliştirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teknoloji, Rus şirketlerinin geliştirdiği ve ürettiği teknolojik ekipmanların kullanımına dayanıyor.

Reaktör testlerinin ve yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının laboratuvar numuneleri üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının malzemelerinin ve seçilen tasarımının, nükleer yakıtın 1600 C'ye kadar olan sıcaklıklarda ışınlanması sırasında oluşan gaz halindeki fisyon ürünlerinin tutulmasını mümkün kıldığını teyit etti. Bu sıcaklık seviyesi, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktörün normal çalışma koşulları bozulduğunda oluşabiliyor.

NII NPO LUCH AŞ uzmanları, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için teknolojik temeli geliştirerek, yüksek kapasiteli ekipmanların maketlerini ve laboratuvar örneklerini kullanıp temel üretim işlemlerinin teknolojik modlarını seçtiler. Uzmanlar ayrıca üretim hattının ekipmanı için teknik gereksinimleri de hazırladılar.

Pilot tesis, dört işlem bölümü ve nükleer endüstri kuruluşları dahil olmak üzere Rus şirketleri tarafından özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş 20'den fazla benzersiz ekipmanı içeriyor. Parti hacmi ve ekipman bileşimi açısından tesis, gelecekteki bir yakıt tesisinin üretim zinciriyle karşılaştırılabilir. Tesis ayrıca, yakıt setindeki mikro yakıt çubuklarının dağılımının homojenliğinin çevrim içi kontrolü için Rus X-ışını tomografi dahil olmak üzere, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıt üretiminin kalite kontrolü için analitik ekipman ve tesisler barındırıyor.

Şimdiye kadar, NII NPO LUCH AŞ'nin sahasında yılda 250 bin yakıt seti tasarım kapasitesine sahip yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için ithalattan bağımsız bir pilot hat kuruldu. Hattın faaliyete geçmesi ve endüstriyel gelişimi, kimyasal ve teknolojik kısmı dahil olmak üzere yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör ile Nükleer Enerji Teknoloji Santrali'nin ana güç ünitesinin yakıt tedarikini garanti altına almayı mümkün hale getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NII NPO LUCH AŞ Bilim Genel Müdür Yardımcısı Andrey Mokrushin, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için bir pilot hattın oluşturulmasının gelecekte yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktörü ve kimyasal-teknolojik bölümü olan bir pilot nükleer enerji teknoloji santrali inşası projesinin geliştirilmesi ve uygulanması için güvenilir bir temel sağladığını belirterek, "Ayrıca, çok katmanlı koruyucu kaplamalı mikro yakıt üretimine yönelik yerli teknolojinin oluşturulması ve endüstriyel olarak geliştirilmesi, bu tür nükleer yakıtın güvenliği arttırılmış diğer yenilikçi reaktör projelerinde kullanılmasına yönelik imkanlar sağlıyor." ifadesini kullandı.

2025'te, bir kısmı yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının pilot üretiminin bir parçası olarak, reaktör testleri ve reaktör sonrası çalışmalar için kullanılacak mikro yakıt elemanları ve yakıt kitlerinin pilot partilerinin üretilmesi planlanıyor.