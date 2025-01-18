Rusya'dan Yüksek Sıcaklıklı Nükleer Yakıt Teknolojisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya'dan Yüksek Sıcaklıklı Nükleer Yakıt Teknolojisi

Rosatom, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı için pilot teknoloji geliştirdi.

18.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Podolsk şehrindeki bilimsel bölümü NII NPO LUCH AŞ uzmanları yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için pilot teknoloji geliştirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teknoloji, Rus şirketlerinin geliştirdiği ve ürettiği teknolojik ekipmanların kullanımına dayanıyor.

Reaktör testlerinin ve yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının laboratuvar numuneleri üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının malzemelerinin ve seçilen tasarımının, nükleer yakıtın 1600 C'ye kadar olan sıcaklıklarda ışınlanması sırasında oluşan gaz halindeki fisyon ürünlerinin tutulmasını mümkün kıldığını teyit etti. Bu sıcaklık seviyesi, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktörün normal çalışma koşulları bozulduğunda oluşabiliyor.

NII NPO LUCH AŞ uzmanları, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için teknolojik temeli geliştirerek, yüksek kapasiteli ekipmanların maketlerini ve laboratuvar örneklerini kullanıp temel üretim işlemlerinin teknolojik modlarını seçtiler. Uzmanlar ayrıca üretim hattının ekipmanı için teknik gereksinimleri de hazırladılar.

Pilot tesis, dört işlem bölümü ve nükleer endüstri kuruluşları dahil olmak üzere Rus şirketleri tarafından özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş 20'den fazla benzersiz ekipmanı içeriyor. Parti hacmi ve ekipman bileşimi açısından tesis, gelecekteki bir yakıt tesisinin üretim zinciriyle karşılaştırılabilir. Tesis ayrıca, yakıt setindeki mikro yakıt çubuklarının dağılımının homojenliğinin çevrim içi kontrolü için Rus X-ışını tomografi dahil olmak üzere, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıt üretiminin kalite kontrolü için analitik ekipman ve tesisler barındırıyor.

Şimdiye kadar, NII NPO LUCH AŞ'nin sahasında yılda 250 bin yakıt seti tasarım kapasitesine sahip yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için ithalattan bağımsız bir pilot hat kuruldu. Hattın faaliyete geçmesi ve endüstriyel gelişimi, kimyasal ve teknolojik kısmı dahil olmak üzere yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör ile Nükleer Enerji Teknoloji Santrali'nin ana güç ünitesinin yakıt tedarikini garanti altına almayı mümkün hale getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NII NPO LUCH AŞ Bilim Genel Müdür Yardımcısı Andrey Mokrushin, yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtı üretimi için bir pilot hattın oluşturulmasının gelecekte yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktörü ve kimyasal-teknolojik bölümü olan bir pilot nükleer enerji teknoloji santrali inşası projesinin geliştirilmesi ve uygulanması için güvenilir bir temel sağladığını belirterek, "Ayrıca, çok katmanlı koruyucu kaplamalı mikro yakıt üretimine yönelik yerli teknolojinin oluşturulması ve endüstriyel olarak geliştirilmesi, bu tür nükleer yakıtın güvenliği arttırılmış diğer yenilikçi reaktör projelerinde kullanılmasına yönelik imkanlar sağlıyor." ifadesini kullandı.

2025'te, bir kısmı yüksek sıcaklıkta gaz soğutmalı reaktör yakıtının pilot üretiminin bir parçası olarak, reaktör testleri ve reaktör sonrası çalışmalar için kullanılacak mikro yakıt elemanları ve yakıt kitlerinin pilot partilerinin üretilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Yüksek Sıcaklıklı Nükleer Yakıt Teknolojisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Yüksek Sıcaklıklı Nükleer Yakıt Teknolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.