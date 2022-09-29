Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir - Son Dakika
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Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir

29.09.2022 14:07
Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasaklayabilecek.

AB ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almışlardı.

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Hakan Aksay yorumladı; Putin'i kimler neden terk ediyor? Hakan Aksay yorumladı; Putin'i kimler neden terk ediyor? Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu Bosnalı Sırp lider Dodik, Rusya'yı övüp Batı'yı kötüleyen açıklamalarda bulundu
Kaynak: AA

Vladimir Putin, DOST Partisi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir - Son Dakika

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