Rusya Devlet Başkanı Putin: "Belirli sektörlerde istihdamla ilgili ciddi zorluklar yaşanıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin istihdam sorunlarına ilişkin çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Zorunlu izin ya da yarı zamanlı çalışan yaklaşık 234 bin kişi var. Bu rakam yıl başındaki seviyenin neredeyse iki katı. Ulusal ölçekte bunların küçük rakamlar olduğu açık, ancak belirli sektörler, şirketler ve topluluklar için ciddi zorluklar var." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin dış baskılarla başa çıktığını anlatan Putin, "Güvendikleri ekonomide 'yıldırım saldırısı' taktiği işe yaramadı. Önemli endüstrileri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için hızla koruyucu önlemler uyguladık ve mekanizmalar başlattık." diye konuştu.

Putin, alınan önlemler sayesinde Rus ekonomisinde derin bir küçülmenin önüne geçtiklerini belirterek, "Enflasyonu da hızla istikrarlı hale getirdik. Nisanda yüzde 17,8'le zirveye çıktıktan sonra şimdi yüzde 14,1'e geriledi. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 12 civarında dengeleneceğine inanıyoruz." dedi.

İstihdam konusunda ise insanların işten atılma riskinin arttığını vurgulayan Putin, "İşten atılma riskiyle karşı karşıya olan insan sayısı artıyor. Zorunlu izin ya da yarı zamanlı çalışan yaklaşık 234 bin kişi var. Bu rakam yıl başındaki seviyenin neredeyse iki katı.

Ulusal ölçekte bunların küçük rakamlar olduğu açık, ancak belirli sektörler, şirketler ve topluluklar için ciddi zorluklar var. Hükümetin yerel bu tür sorunlara dikkat etmesi ve etkin çözümler bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin profesyonel bir şekilde davrandığını belirten Putin, "Düşmanlarımızın eylemlerinin tahmin edilemez ve son zamanlarda dürtüsel olduğunu görüyoruz. Bu da kendi mantığımıza göre çalışmamız ve inisiyatifi elimizde tutmamız gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.