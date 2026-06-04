Rusya Dış Borcunu Kapatıyor - Son Dakika
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Rusya Dış Borcunu Kapatıyor

04.06.2026 10:37
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Rusya Maliye Bakanı Siluanov, ülkenin dış borcunu yakında tamamen kapatacaklarını açıkladı.

ST. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin dış borcunu yakında tümüyle kapatacaklarını söyledi.

Siluanov, Rusya'da devam eden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Dış finansmana yönelik kısıtlamaların, Rusya'nın ödeme, finansal işlem ve bütçe süreçlerini etkilemediğini savunan Siluanov, "Bütçe konularında, ülkedeki ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda tamamen bağımsız kararlar alıyoruz." dedi.

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya'nın dış borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğuna dikkati çekti. Siluanov, "Dış borcumuzu yakında kapatacağız ve umarım bu tür borçlar kalmayacak. Dış finansal altyapıdan bağımsız durumdayız." diye konuştu.

Siluanov, bağımsız ekonomik politikayı, egemenliğin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, dış yatırım eksikliği nedeniyle kamu maliyesindeki istikrarın iç imkanlara dayanarak korunması gerektiğini ifade etti.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin dış borcu 1 Mayıs itibarıyla 33,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Maliye, Finans, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Dış Borcunu Kapatıyor - Son Dakika

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