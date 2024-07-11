Rusya, İHA saldırılarına karşı zırhlı paneller geliştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, İHA saldırılarına karşı zırhlı paneller geliştirdi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, enerji altyapısının insansız hava araçlarından (İHA) korunmasına yönelik zırhlı panel geliştirdiğini duyurdu. Rostec'in yaptığı açıklamada, İHA ve mermi hasarlarından korunmak için test edilen panellerin petrol ve doğal gaz depolarında da kullanılabileceği belirtildi. Özellikle İHA'lara karşı etkin koruma sağlayan bu zırhlar, son dönemde Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yapılan İHA saldırıları nedeniyle önem kazanmıştır. Rusya Enerji Bakanlığı da petrol ve doğal gaz tesislerini hava savunma sistemleriyle korumak için çalışmalar yapmaktadır.

11.07.2024 13:15
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, enerji altyapısının insansız hava araçlarından (İHA) korunmasına yönelik zırhlı panel geliştirdiğini bildirdi.

Rostec'ten yapılan yazılı açıklamada, tesislerin İHA ve mermi hasarlarından korunmasına yönelik zırhlı panellerin başarıyla test edildiği belirtildi.

Her biri 30 kilogram ağırlığındaki panellerin petrol ve doğal gaz depolarında da kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu zırhların özellikle İHA'lara karşı etkin koruma sağladığı ifade edildi.

Son dönemde, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.

Rusya Enerji Bakanlığının, petrol ve doğal gaz tesislerini hava savunma sistemleriyle korumak için çalışmalar yaptığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, İHA saldırılarına karşı zırhlı paneller geliştirdi - Son Dakika

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