Rusya Merkez Bankası: Gelişmiş Ülkelerde Faiz Oranlarındaki Artış Küresel Finansal Krize Yol Açabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası: Gelişmiş Ülkelerde Faiz Oranlarındaki Artış Küresel Finansal Krize Yol Açabilir

Rusya Merkez Bankası, gelişmiş ülkelerin politika faiz oranlarında 2022 ve 2023'te tarihin en hızlı artışlarından birisinin yaşandığına işaret ederek, küresel bir finansal krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

29.08.2024 15:20
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Rusya Merkez Bankası, gelişmiş ülkelerin politika faiz oranlarında 2022 ve 2023'te tarihin en hızlı artışlarından birisinin yaşandığına işaret ederek, "Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Ülke ekonomisinde aşırı ısınmanın, bu yılın ikinci yarısında azalacağı öngörüsüne yer verilen raporda, "Bu süreç, yürütülen para politikası ile kolaylaştırılacaktır. Ekonominin bu yıl yüzde 3,5 ila 4 büyümesi beklenirken, 2027'den itibaren yüzde 1,5 ila 2,5 büyüyerek daha dengeli bir sürece girecektir." denildi.

Raporda, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 15 yıl süren "sıfıra yakın faiz oranı" döneminin sona erdiği anımsatılarak, "Gelişmiş ülkelerin 2022-2023 yıllarında yaşanan politika faiz oranlarındaki artış, tarihin en hızlılarından birisidir. Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir." tespiti yapıldı.

Dijital para birimi geliştiren yabancı merkez bankalarıyla bu alanda ortak işlemler yürütülmesine yönelik işbirliği yürütüldüğü bilgisine yer verilen raporda, "Dijital rublenin önemli bir avantajı, sınır ötesi yerleşimlerde kullanılma olasılığı olacaktır." denildi.

Kaynak: AA

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