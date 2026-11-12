Rusya Merkez Bankası, İHA koruması yatırımlarında kredi düzenlemesini gevşetti

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkedeki üretim tesislerinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı korunmasına yönelik yatırımların finansmanını kolaylaştırmak amacıyla kredi düzenlemelerinde gevşemeye gittiklerini bildirdi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi???????.

Rus ekonomisinde büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak hızlanacağını belirten Nabiullina, enflasyonun 2027'de yüzde 4 hedefine gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Nabiullina, yüksek kredi faizlerinin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bunun uzun vadede vatandaşların refahını artırmak için gerekli olduğunu söyledi.

Nabiullina, düşük enflasyonun daha uygun maliyetli kredilerin önünü açacağını belirterek, konut kredilerinin daha erişilebilir hale gelmesinin de fiyat istikrarının sağlanmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Üretim tesislerinin İHA saldırılarına karşı korunmasına yönelik yatırımlara değinen Nabiullina, "Bu alandaki kredileri teşvik etmek amacıyla bankacılık düzenlemelerinde hedefli gevşemeye gittik." dedi.

Son 12 ayda kullandırılan konut kredilerinin 5,4 trilyon rubleye ulaştığını aktaran Nabiullina, devlet destekli kredi programlarının daha fazla genişletilmesini ise sürdürülebilir bir çözüm olarak görmediklerini dile getirdi.

Rusya'da yatırım faaliyetlerinin son iki çeyrektir arttığına dikkati çeken Nabiullina, 2027'de yatırımların yalnızca parasal değer olarak değil, reel olarak da büyümesini beklediklerini belirtti.

Reel sektörün yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu ancak iş gücü verimliliğinin istenen seviyeye ulaşamadığını ifade eden Nabiullina, ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde hızlanması için verimlilik artışının önem taşıdığını vurguladı.

Rus rublesinin değerine de değinen Nabiullina, döviz kurunun belirli sektörlerin ihtiyaçlarına göre değil, rublenin tasarruf aracı olarak cazibesine göre şekillenmesi gerektiğini kaydetti.