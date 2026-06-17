Rusya'nın ASEAN Ülkelerine Enerji Tedariki Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın ASEAN Ülkelerine Enerji Tedariki Artıyor

17.06.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı krizi sonrası Rusya, ASEAN'a enerji tedarikini ilk çeyrekte %40 artırdı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından, ülkesinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine enerji tedarikini yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Reşetnikov, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ASEAN ülkeleri için güvenilir enerji tedarikçisi konumunu koruduğunu belirten Reşetnikov, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz koşullarında, Rusya'nın ASEAN ülkelerine enerji tedariki ilk çeyrekte yüzde 40 arttı." dedi.

Reşetnikov, enerji kaynaklarının tedarikine yönelik uzun vadeli sözleşmelerin imzalanması, depolama ile dağıtım altyapısının ortak geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, ASEAN'lı ortaklara uzun vadede enerji güvenliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayacak." diye konuştu.

Rusya ile ASEAN arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 58 artarak 21 milyar dolara ulaştığını aktaran Reşetnikov, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatının yüzde 44 arttığını kaydetti.

Enerji kaynaklarının yanı sıra tarım ürünleri ihracatını da artırdıklarını belirten Reşetnikov, Rusya'nın et ürünleri ihracatının 10 yılda 50 kat, gübre ihracatının ise 3 kattan fazla arttığını bildirdi.

Reşetnikov, Rusya'nın ASEAN ülkelerinden ithalatının da 10 yılda yüzde 70 yükseldiğini belirterek, tarımsal ham madde, makine, ekipman, taşıt, kimya sanayisi ürünleri, tekstil, giyim ve ayakkabı alımlarının sürdüğünü ifade etti.

ASEAN, Güneydoğu Asya'da ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bölgesel kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın ASEAN Ülkelerine Enerji Tedariki Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:46:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Rusya'nın ASEAN Ülkelerine Enerji Tedariki Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.