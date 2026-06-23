Rusya'nın Çin'e Gaz İlişkisi Güçleniyor

Rusya'nın, Çin'e doğal gaz sevkiyatında " Sibirya'nın Gücü" ve "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hatlarını gelecekte birbirine bağlayabileceği bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığı Gaz Endüstrisi Geliştirme Dairesi Direktörü Artem Verhov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi Gazlaştırma Konseyi toplantısında konuştu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı için Kovykta ve Çayanda sahalarından gelen gazın, Sibirya'nın Gücü 2 hattı için Yamal sahalarından çıkarılan gazla birleştirilebileceğine işaret eden Verhov, "İki sistemin gelecekte birbirine bağlanacağına inanıyorum, ancak bu konuda henüz karar alınmadı." dedi.

Verhov, iki hattın birleştirilebilmesi için Amur bölgesinde gaz işleme ve gaz kimya tesislerinin inşa edildiğini belirterek, iki hattın teknik özellikleri dikkate alınarak bağlantı seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Rusya, enerji ihracatında Avrupa pazarındaki kayıplarının ardından Asya'ya sevkiyatını artırarak gelir kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e yılda yaklaşık 38 milyar metreküp doğal gaz sevk eden Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 projesini hayata geçirmek için de nihai aşamaya gelindiğini bildirmişti.