Rusya'nın Çin'e Gaz İlişkisi Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın Çin'e Gaz İlişkisi Güçleniyor

23.06.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Sibirya'nın Gücü ve Sibirya'nın Gücü 2 hatlarını gelecekte bağlamayı değerlendiriyor.

Rusya'nın, Çin'e doğal gaz sevkiyatında " Sibirya'nın Gücü" ve "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hatlarını gelecekte birbirine bağlayabileceği bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığı Gaz Endüstrisi Geliştirme Dairesi Direktörü Artem Verhov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi Gazlaştırma Konseyi toplantısında konuştu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı için Kovykta ve Çayanda sahalarından gelen gazın, Sibirya'nın Gücü 2 hattı için Yamal sahalarından çıkarılan gazla birleştirilebileceğine işaret eden Verhov, "İki sistemin gelecekte birbirine bağlanacağına inanıyorum, ancak bu konuda henüz karar alınmadı." dedi.

Verhov, iki hattın birleştirilebilmesi için Amur bölgesinde gaz işleme ve gaz kimya tesislerinin inşa edildiğini belirterek, iki hattın teknik özellikleri dikkate alınarak bağlantı seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Rusya, enerji ihracatında Avrupa pazarındaki kayıplarının ardından Asya'ya sevkiyatını artırarak gelir kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e yılda yaklaşık 38 milyar metreküp doğal gaz sevk eden Rusya, Sibirya'nın Gücü 2 projesini hayata geçirmek için de nihai aşamaya gelindiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Sibirya, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Çin'e Gaz İlişkisi Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Çin'e Gaz İlişkisi Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.