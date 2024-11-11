Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Artış Gösterdi

Ekonomi

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 9 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,55 artarak 114,9 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin yılın ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,41 artarak 318,2 milyar dolara çıktı, ithalatı ise yüzde 5,2 gerileyerek 203,3 milyar dolara düştü.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 11,55 artarak 114,9 milyar dolar oldu.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 23,3 azalarak 50,1 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı da yüzde 8,75 düşerek 54,2 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı ise yüzde 6,4 artarak 240,3 milyar dolara çıkarken, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı yüzde 3,14 azalarak 135,6 milyar dolara düştü.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 197,7 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 104,1 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara düşmüştü.