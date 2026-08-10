Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Artışta - Son Dakika
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Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Artışta

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Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak-haziran döneminde %14 artarak 73,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 73,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi, ocak-haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 23,2 milyar dolar artışla 219,5 milyar dolara, ithalatı da 14,2 milyar dolar yükselişle 146,1 milyar dolara çıktı.

Böylelikle ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 11,4 artarak 365,6 milyar dolara ulaşırken dış ticaret fazlası yüzde 14 yükselerek 73,4 milyar dolar oldu.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 5,6 azalarak 28 milyar dolara gerilerken bu ülkelerden ithalatı yüzde 8,7 artışla 37,1 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Asya ülkelerine ihracatı yüzde 17,2 artarak 174,9 milyar dolara, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı da yüzde 12,6 yükselerek 98,9 milyar dolara ulaştı.

Rusya'nın Afrika ülkelerine ihracatı yüzde 1,1 artarak 10,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 9,9 azalarak 2,2 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihracatı yüzde 12,1 azalışla 5,7 milyar dolar olurken bu ülkelerden ithalatı yüzde 4,6 artarak 7,9 milyar dolara çıktı.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 120,7 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler, ana ithalat kalemini ise 70,9 milyar dolara ulaşan makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 139,3 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Artışta - Son Dakika

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