Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

15.09.2022 12:28
Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, yılın ilk yarısındaki net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 432 milyar rubleye (yaklaşık 7,2 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, yılın ilk yarısındaki net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 432 milyar rubleye (yaklaşık 7,2 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin söz konusu dönemdeki petrol ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,7 azaldığı belirtildi.

Şirketin yaptırımlara ve çevresel olumsuz etkenlere rağmen istikrarlı mali sonuçlar elde etmeyi başardığına işaret edilen açıklamada, Rosneft'in yılın ilk yarısındaki net karının 2021'in ilk yarısına kıyasla yüzde 13 artarak 432 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rosneft'in dost ülkelerle ticarette ruble ve ulusal para birimlerinin kullanımını sistematik bir şekilde artırdığına işaret edildi.

Petrol üretim hacmi bakımından dünyanın da en büyük petrol şirketlerinden olan Rosneft, yılın ilk yarısındaki üretiminin de geçen yıla göre yüzde 1,5 artarak günlük 4,85 milyon varile çıktığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna'ya yardım' tehdidi: Kırmızı çizgiyi geçersiniz Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna'ya yardım' tehdidi: Kırmızı çizgiyi geçersiniz Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek
Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement