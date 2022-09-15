Rosneft'in net karı yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, yılın ilk yarısındaki net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 432 milyar rubleye (yaklaşık 7,2 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin söz konusu dönemdeki petrol ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,7 azaldığı belirtildi.

Şirketin yaptırımlara ve çevresel olumsuz etkenlere rağmen istikrarlı mali sonuçlar elde etmeyi başardığına işaret edilen açıklamada, Rosneft'in yılın ilk yarısındaki net karının 2021'in ilk yarısına kıyasla yüzde 13 artarak 432 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rosneft'in dost ülkelerle ticarette ruble ve ulusal para birimlerinin kullanımını sistematik bir şekilde artırdığına işaret edildi.

Petrol üretim hacmi bakımından dünyanın da en büyük petrol şirketlerinden olan Rosneft, yılın ilk yarısındaki üretiminin de geçen yıla göre yüzde 1,5 artarak günlük 4,85 milyon varile çıktığını bildirdi.