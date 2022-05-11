Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı - Son Dakika

Rusya'dan Avrupa'ya yapılan doğalgaz tedariği konusunda Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, yeni bir açıklama yaptı. Enerji krizindeki en önemli unsur olarak tedarik zincirinin gösterildiği bugünlerde Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, Rossiya 24'e konuşarak, " Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi.

BU SABAH DURDURULMUŞTU

Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, bağımsızlığını tek taraflı ilan eden ve Şubat ayının sonunda Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) "Sohranovka" gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.