Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı - Son Dakika
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Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı

11.05.2022 17:35

Avrupa'ya yapılan doğalgaz tedariği konusunda konuşan Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan doğalgaz transferi yapılabilmesi için sadece bir giriş bıraktığını açıkladı. Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Avrupa'ya yapılan doğalgaz tedariği konusunda Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, yeni bir açıklama yaptı. Enerji krizindeki en önemli unsur olarak tedarik zincirinin gösterildiği bugünlerde Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, Rossiya 24'e konuşarak, " Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi.

BU SABAH DURDURULMUŞTU

Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, bağımsızlığını tek taraflı ilan eden ve Şubat ayının sonunda Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) "Sohranovka" gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.

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Ukrayna, Gazprom, Enerji, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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