Rusya'nın Kükürt İhracat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
Rusya'nın Kükürt İhracat Yasağı Uzatıldı

31.03.2026 13:28
Rusya, kükürt ihracat yasağını 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı, gıda güvenliği amaçlanıyor.

Rus hükümeti, mineral gübre üretiminde kullanılan kükürt ihracatına yönelik geçici yasağı uzattığını duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin kükürt ihracat yasağına ilişkin yeni karara yer verildi.

İç piyasada gübre üretim hacimlerinin korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yürürlükteki kükürt ihracat yasağının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kararla Rusya'nın gıda güvenliğini sağlamak için iç pazara hammadde sevkiyatının istikrara kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Rusya, kükürt ihracatını 1 Kasım 2025'ten itibaren yasaklamıştı.

Rusya Tarım Bakanlığı da amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Kükürt İhracat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Rusya'nın Kükürt İhracat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
