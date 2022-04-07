Rusya'nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor - Son Dakika
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Rusya'nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor

07.04.2022 18:41
Rusya'nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına oranla yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına oranla yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söyledi.

Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Avrupa'nın Rus kömürü ithalatını durdurması halinde başka pazarlara ihracat gerçekleştireceklerine işaret eden Novak, "Asya-Pasifik bölgesine boş kapasitesi olan limanlar üzerinden ihracat yapabiliriz. Kömür şirketleri bu konuda çalışma yürütüyor." dedi.

Novak, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde boş kapasiteli limanlar olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, (Avrupa) almak istemezse o zaman başka pazarlara satarız." ifadesini kullandı.

Rus doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine dair de değerlendirmelerde bulunan Novak, "Şimdi Avrupa ve Rus gazı alan şirketler bu konuyu araştırıyor. Farklı açıklamalar duyuyoruz. (Rubleyle ödeme) Yeni sistemi kabul edenler var, üzerinde çalışan ülkeler var." diye konuştu.

Küresel piyasadaki yüksek petrol fiyatlarının ise yaşanan gelişmeler ışığında normal bir durum olduğuna işaret eden Novak, "Kısıtlamalar, yaptırımlar, çok sayıda belirsizlik yaratılıyor. Bu da elbette fiyatlara yukarı yönlü baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi için bir neden görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın petrol üretiminin ise nisanda düşmesini beklediklerini kaydederek, "Gemilerin sigortalanması ve kullanımının yanı sıra lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretimi marta kıyasla yüzde 4 ila 5 azalabilir." değerlendirmesini yaptı.

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Petrol, Nisan, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor - Son Dakika


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