Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Azaldı

Ekonomi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 1,22 trilyon ruble azalarak 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 116 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 1,22 trilyon ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ocak itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,2 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.