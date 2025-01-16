Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, Aralık 2024'te 1,22 trilyon ruble azalarak 11,88 trilyon rubleye düştü.

16.01.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 1,22 trilyon ruble azalarak 11,88 trilyon rubleye (yaklaşık 116 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 1,22 trilyon ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ocak itibarıyla 11,88 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,2 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Aralık, Finans, Refah, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de Yayımlandı 2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de Yayımlandı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
21:36 Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde ’mantar ilacı’ tespit edildi Ünlü zincir marketin sattığı peynirlerde 'mantar ilacı' tespit edildi
21:10 Türkiye Maarif Vakfı’nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı Türkiye Maarif Vakfı'nda bayrak değişimi: Mahmut Özdil görevi devraldı
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:30 İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında ’SGK borçları’ görüşmesi: Prensipte anlaştık İmamoğlu ile Bakan Işıkhan arasında 'SGK borçları' görüşmesi: Prensipte anlaştık
20:30 Maça damgasını vurdu: Takımı 907’de kazanan Fatih Terim çılgına döndü Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü
20:22 İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 15:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Refah Fonu Rezervleri Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.