Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğü tahıl krizi sonrası buğday fiyatlarında sert düşüş - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğü tahıl krizi sonrası buğday fiyatlarında sert düşüş

02.11.2022 20:34

Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı tahıl koridoru anlaşmasını askıya alması sonrası 9 doların üzerine çıkan buğday fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi çözmesiyle, Chicago Ticaret Borsası'nda yüzde 6'dan fazla gerileyerek 8,43 dolara indi.

Ruysa'nın Türkiye ve BM'nin öncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesiyle buğday fiyatları sert bir yükseliş göstermişti. Chicago Ticaret Borsası'nda pazartesi günü yüzde 6,4 oranında, salı günü ise yüzde 2,3 yükselen buğday, 9 doların üzerine çıkmıştı.

ERDOĞAN'IN GİRİŞİMİYLE KRİZ AŞILDI

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle kriz yeniden aşıldı ve Rusya anlaşmaya geri döndü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise garantilerin ihlali durumunda anlaşmanın askıya alınacağını belirtti.

FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Krizin aşılmasıyla buğday fiyatları da yeniden geri çekildi. 9 doların üzerine çıkan buğday fiyatı bugün yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 8,43 dolara indi.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğü tahıl krizi sonrası buğday fiyatlarında sert düşüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğü tahıl krizi sonrası buğday fiyatlarında sert düşüş - Son Dakika
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