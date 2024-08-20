Rusya Tarım Bakanı: Bu Yıl 132 Milyon Ton Tahıl Hasadı ve 60 Milyon Ton Tahıl İhracatı Planlanıyor

Ekonomi

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı ve 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Lut, Rusya Federasyonu'na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki kötü hava koşullarının geride kaldığını belirten Lut, bu dönemde yaklaşık 1,1 milyon hektarlık tarım arazisinde mahsul kaybı yaşandığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde kısmi kuraklık yaşandığına işaret eden Lut, "Ancak yıllık tahıl hasadına yönelik 132 milyon tonluk tahminimizde değişiklik yapmamızı gerektirecek bir durum yok." dedi.

Lut, Rusya'nın geçen yıl 72 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.