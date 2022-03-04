Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor - Son Dakika
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Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

04.03.2022 21:57
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

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Türkiye, Domates, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor - Son Dakika


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