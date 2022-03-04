Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü

04.03.2022 00:57
Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ihracatı gerçekleşmeyen salkım domates ve dikenli salatalık Antalya haline geri döndü.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle ihracatı gerçekleşmeyen salkım domates ve dikenli salatalık Antalya haline geri döndü. Ürünler iç piyasaya sürüldü. İstanbul'daki halde salkım domatesin kilosu 5 lira, dikenli salatalık ise 10 liradan satılıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 7'nci günündeyken Türkiye'den Rusya'ya ihracatı gerçekleştirilecek salkım domates ve dikenli salatalıklar sınır kapısından geri döndü. Geri dönen salkım domates ve dikenli salatalıklar Antalya halinden iç piyasaya sürüldü. İç piyasaya dönen ürünler, fiyatları düşürdü. Savaş öncesi salkım domatesin kilosu 15 liraya satılırken şuanda 5 liraya kadar geriledi. Dikenli salatalık ise normal salatalığın yarı fiyatına gerileyince dikenli salatalığa talep arttı. Halci Tamer Çankaya, "Şuanda bu iki ürünü almanın tam zamanı. Savaş sonlandığında veya ihracat tekrardan gerçekleştiğinde salkım domatesin ve dikenli salatalığın fiyatı yükselecek" dedi

"Salkım domates iç piyasaya sürüldü"

Savaş zamanı hasatı yapılan salkım domateslerin Rusya kapısından geri döndüğünü ve iç piyasaya sürüldüğünü belirten hal esnafı Tamer Çankaya, "Savaş olduğu zaman toplanan ve yola çıkan salkım domates ve dikenli salatalık salatalıklar Rusya kapısından geri döndü. Antalya haline geri dönen bu ürünlerimiz iç piyasaya sürüldü. İç piyasaya sürülen salkım domatessin savaş öncesinde kilosu 15 liraya satılırken şuanda 5 liraya kadar düştü. Ürünler Rusya ve Ukrayna'ya gönderilmemeye devam ederse sürekli iç piyasaya sürülecek ve fiyatları günden güne düşecek. Savaş sonlanır ve ihracat bu ülkelere tekrardan gerçekleşirse fiyatları normale döner. Farklı domates çeşitlerimizde var ama onlarda bir düşüş söz konusu değil. Şuanda bu ürünleri almanın tam zamanı çünkü normal ürünlere göre çok ucuzlar" dedi.

"Normal salatalık yerine dikenli salatalık tercih ediliyor"

İhracattan geri dönen dikenli salatalıkların iç piyasaya sürülmesiyle ürüne talebin arttığını belirten Çankaya, "Dikenli salatalık normal salatalığa göre ömrü uzun olduğu için ihraç edilen ürünlerdendi. Dikenli salatalığın geri dönmesi bizim için iyi oldu çünkü normal salatalığa göre daha uygun. Normal şartlarda İç piyasada az bulunan bir üründü fakat kapıdan dönen dikenli salatalıklar normal salatalıklara göre uygun olduğu için ürüne talep arttı. Normal salatalık pazarlarda şuanda kilosu 20 liraya satılırken dikenli salatalık 10 liraya satılıyor ve halk daha uygun olduğunu gördüğü için dikenli salatalığa talep arttı. Dikenli salatalığın geri dönmesi bizim için iyi oldu çünkü normal salatalığa göre daha uygun. Normal salatalık yerine artık gelen müşterilere alternatif olarak dikenli salatalığı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Ukrayna, Domates, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü - Son Dakika


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