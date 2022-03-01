Rusya-Ukrayna savaşı yatırımı sekteye uğratıyor! Savaş bitmezse Türk müteahhitler 25 milyar dolar zararda - Son Dakika

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyelerinin Rusya'da üstlendiği 150 projenin parasal tutarının 22 milyar dolar, Ukrayna'da ivme kazanan altyapı, ulaşım, otoyol, konut projelerindeki Türk müteahhitlerinin yürüttüğü yeni projelerin tutarının da 3 milyar dolar olduğu bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede sona ermezse toplam 25 milyar dolarlık projelerde büyük risk yaşanacak.

BAŞKA ÜLKELERDE DE BENZER KRİZLER OLABİLİR

Savaş nedeniyle Ukrayna ekonomisinin çökmesi, bombardımanlarda havaalanları, otoyollar, altyapının tahrip olmasıyla Türk müteahhitlerine yansıyabilecek 3 milyar dolarlık riskin yanı sıra Rusya'nın da ABD-AB-İngiltere yaptırımlarıyla harcamalarda ve ödemelerde kısıntıya gitmesi durumunda bu ülkede de 22 milyar dolarlık bir alacak riskinin doğması ihtimali bulunuyor.

TURİZMDE HEDEF TUTMAYABİLİR

Savaş Türk turizmini de olumsuz etkileyecek. Rusya'dan yapılan erken rezervasyonların yüzde 70'i Türkiye turlarıydı. Askerî harekâtın başlatmasıyla Rusya'dan rezervasyonlar kesilirken, Ukrayna'da ise tamamıyla durdu. 2022'de 45 milyon turist 35 milyar dolarlık hedef de büyük oranda riske girecek.