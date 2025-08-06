Rusya ve Hindistan'dan İşbirliği Protokolü

Rusya ile Hindistan, alüminyum, gübre, demir yolları ve madencilik teknolojileri alanlarında işbirliğini derinleştirmeye yönelik bir protokol imzaladı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Delhi'de Hindistan-Rusya Çalışma Grubu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki sanayi ve ekonomik işbirliğine dair çeşitli konuların ele alındığı aktarılarak, "Hindistan ve Rusya stratejik ortaklığı yeniden teyit etti. Alüminyum, gübre, demir yolları ve madencilik teknolojilerinde işbirliğini derinleştirmek için protokol imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda ele alınan konular arasında havacılık teknolojisinin yanı sıra, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin çıkarılması, yeraltı kömür gazlaştırma ve modern sanayi altyapısının oluşturulmasının da yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Rusya ile işbirliği nedeniyle Hindistan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Hindistan'ın Rusya'dan aldığı petrolü yüksek karla sattığını belirten Trump, bu nedenle Hindistan'a uygulanan tarifeleri "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.