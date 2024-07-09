Rusya ve Hindistan, Petrol Sevkiyatı İçin Uzun Vadeli Anlaşma Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya ve Hindistan, Petrol Sevkiyatı İçin Uzun Vadeli Anlaşma Üzerinde Çalışıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan ile uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Novak, Rusya'nın Hindistan'a yılda 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temin ettiğini belirtti ve iki ülkenin doğal gaz alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. Ayrıca, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik de Hindistan ile işbirliğini büyütmeyi hedeflediklerini ve uzun vadeli işbirliği için anlaşmaların değerlendirildiğini söyledi. Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselen Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkiler, özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla daha da güçlenmiştir.

09.07.2024 16:31
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan ile uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Hindistan'a yılda 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temin ettiğini anlatan Novak, iki ülkenin doğal gaz alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Hintli şirketlerin Rus şirketleriyle birlikte enerji projelerinde yer aldığını belirten Novak, söz konusu projelerin Kuzey Kutbu ve Sahalin bölgelerinde bulunduğu kaydetti.

Novak, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik de Hindistan ile işbirliğini büyütmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Uzun vadeli işbirliğine gelince, hem Rusya hem de Hindistan bu tür ilişkilere ilgi duyuyor. Zaten ortak bir petrol rafinerisi projemiz var. Tedarik konusunda da uzun vadeli işbirliğiyle ilgileniyoruz ve bu tür anlaşmalar şu anda kesinlikle değerlendiriliyor." dedi.

Rusya ile Hindistan'ın ticaret hacmi özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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