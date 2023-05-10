Reuters: Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi - Son Dakika
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Reuters: Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi

10.05.2023 22:59

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı doğal gaz ödemesinin 600 milyon dolarlık kısmı 2024 yılına kadar ötelendi. Fiyatlardaki değişime bağlı olarak 2024 yılına kadar erteleme miktarı 3-4 milyar doları bulabilir.

Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarik kaynakları arasında yer alan Rusya'ya yapılacak ödemelerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Reuters'ın aktardığına göre, geçen hafta yapılan anlaşmanın ardından 600 milyon dolar tutarındaki ilk ödeme 2024 yılına kadar ötelendi.

"ÖDEME GELECEK YILA ERTELENDİ"

Anlaşma kapsamında küresel enerji fiyatlarındaki değişime bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolar gazın ödemesi 2024 yılına ötelenebilecek. Reuters'a konuşan bir kaynak, "Gazprom ile yapılan görüşmelerde doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi görüşmelerinde olumlu bir noktaya gelindi. Ödemesi yapılamayan bir ödeme olmadı bugüne kadar. Hep ödeme yapıldı. Şu anda resmen 600 milyon dolarlık ödeme gelecek yıla ertelendi. Fiyatlardaki artış bunda çok etkili oldu. Gazprom da bunu anlayışla karşıladı. Çünkü spot gaz alınması maliyetleri yükseltti" dedi.

"4 MİLYAR DOLARI DA BULABİLİR"

Söz konusu kaynak, "İlerleyen aylarda da gaz ödemelerinde biraz erteleme imkanı var. Bu tutar 3 milyar doların üzerinde olabilir. 4 milyar doları da bulabilir. Bu tutar dünya ekonomilerindeki durumdan, petrol ve gaz fiyatlarındaki değişime, savaşın durumuna kadar pek çok faktöre bağlı" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ İTHALATININ YÜZDE 39'U RUSYA'DAN

Türkiye şubat ayı sonuna kadarki 12 aylık dönemde 53,6 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bunun yüzde 39'u Rusya'dan gerçekleşti. Türkiye, doğalgaz fiyatlarının rekor kırdığı, petrol fiyatlarının ise yüksek seyrettiği geçen yıl 96,5 milyar dolar ile tarihinin en yüksek enerji ithalatını gerçekleştirdi.

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Gazprom, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reuters: Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reuters: Türkiye'nin Rusya'ya yapacağı 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi - Son Dakika
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