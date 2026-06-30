Rusya Yakıt İthalatını Değerlendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla petrol ürünleri ithalatına ilişkin temasların sürdüğünü, uygun fiyat konusunda anlaşma sağlanması halinde ithalatın başlayacağını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Haziran'da ülkedeki yakıt sektörünün durumuna ilişkin toplantı düzenlediğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki çalışma grubunun piyasayı istikrara kavuşturacak önlemler üzerine çalıştığını ifade eden Peskov, Novak'ın konuyla günlük olarak ilgilendiğini söyledi.

Peskov, "bazı Rus rafinerileri için yakıt kalitesi şartlarının Euro-5'ten Euro-3'e düşürüldüğü ve piyasanın ihtiyacını karşılamak amacıyla Euro-2 seviyesinin de değerlendirildiği" haberlerine karşılık, hükümette kapsamlı bir tedbir paketinin ele alındığını kaydetti.

Putin'in petrol ürünleri ithalatı imkanlarının değerlendirilmesine yönelik talimatına ilişkin Peskov, "Hangi ülkelerle görüşüldüğünü açıklamayacağız. Temaslar yürütülüyor. Uygun fiyatlar konusunda anlaşmaya varılırsa ithalat gerçekleştirilecek." dedi.

Peskov, ithalatın yakıt piyasasını istikrara kavuşturmayı ve piyasadaki aşırı talebi azaltmayı amaçlayan adımlardan biri olacağını sözlerine ekledi.