Rusya Yakıt Piyasasında İstikrar Sağlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla aldığı önlemlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.

Novak, Rus devlet televizyonu Vesti'ye yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan yakıt sorunu için alınan tedbirleri değerlendirdi.

Petrol ürünleri ihracatının yasaklanması, ithalat yoluyla piyasaya ek yakıt sağlanması, üretimin artırılması ve rafineri bakım takvimlerinin ertelenmesinin etkili olduğuna işaret eden Novak, "Bazı bölgelerde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor, hizmet veren istasyonların sayısı artıyor ve kuyruklar azalıyor." ifadesini kullandı.

Novak, bazı bölgelerde ise sorunların sürdüğünü belirterek, şirketlerle söz konusu bölgelerin petrol ürünleriyle nasıl destekleneceğini ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.