(S)he Works, I Care Kampanyasıyla Otoyol Çalışanlarına Eğitim Verildi

Ekonomi

ICA tarafından hayata geçirilen ve otoyol çalışanlarının güvenliğini artırmayı hedefleyen "(S)he Works, I Care" kampanyası kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde Çekmeköy- Reşadiye'de emniyet kemeri simülatörü ve kör nokta farkındalık eğitimi verildi.

Otoyol işletmelerinde çalışanların kritik rolünü gözler önüne seren ve trafik çalışanlarının güvenliğini artırmayı hedefleyen kampanya, ICA tarafından Türkiye'de de hayata geçirildi.

Hed Akademi işbirliğiyle gerçekleştirilen farkındalık kampanyası ile otoyol saha çalışanlarının sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak, kaza oranlarını düşürmek ve trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturulması hedeflendi.

"Sürücülerin güvenliğini sağlarken, onların da bizim güvenliğimizi dikkate almasını istiyoruz"

Etkinlikte konuşan ICA Operasyon Direktörü Engin Erdoğmuş, yaptıkları eğitimle 7/24 sahada çalışan ekiplerin can güvenliğinin aslında sürücülere bağlı olduğunu anlatmaya ve buna ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarda trafik güvenliğini etkin şekilde yönetmeye çalışırken, bir yandan da sürücülerin trafik işaretlerine uymasını beklediklerini dile getiren Erdoğmuş, "Yaptığımız simülasyonlarla emniyet kemerinin aktif bir şekilde kullanılmasını ve nasıl etkin önlemler aldığını gösteriyoruz. Bir yandan da tabii farkındalık eğitimi veriyoruz. Bu etkinlikte ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıp, özellikle bayramdan önceki bu süreçte trafik güvenliğine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdoğmuş, yoldaki en büyük problemlerden birinin sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli bir konu. Bizler kaza, olay ve duruma müdahale ederken kullanıcıların da buna bir şekilde dikkat etmelerini bekliyoruz. Çünkü biz onların güvenliğini sağlarken onlar da bizim güvenliğimizi dikkate alsınlar istiyoruz. Burada canla başla çalışan bir ekibimiz var. Sürekli bir şekilde yollarda ve onların yanında olmak istiyorlar ve çalışıyorlar. Yaklaşık 120 kişilik bir bakım ve trafik ekibimiz var. 8 tane devriyemizde sürekli olarak 7/24 çalışıyoruz."

"Emniyet kemeri takma, özellikle doğru takmak çok önemli"

Hed Akademi Yol Güvenliği Eğitmeni Yıldıray Şevket Tanrıkulu da Türkiye'de 2023'te ölümlü kaza verisinin 6 bin 548 olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, "Buradaki en önemli sebep, yüksek hız ve devamında emniyet kemeri olarak devam ediyor. Emniyet kemeri çok önemli. Tüm koltuklarda zorunlu ama özellikle bir otomobil ya da ağır vasıta çevirdiğimizde emniyet kemerini doğru takmadığını görüyoruz. Özellikle çarpmalarda ve devrilme esnasında sizi koltukta sabit tutabilecek tek şey emniyet kemeridir ve emniyet kemeri takma, özellikle doğru takmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Emniyet kemerinin takılma şekliyle ilgili bilgiler veren Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"En çok yapılan hatalardan biri uzun seyahatlere çıktığınızda emniyet kemerini 3 noktadan taktığımız andan itibaren bel kısmını hemen boşa çıkartıyoruz. Bunu boşa çıkartırsak ne olur? Yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanan bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla emniyet kemerini doğru takmak bile çok önemli."

Tanrıkulu, bayram tatiline dikkati çekerek, araçlarda sabit olmayan malzemelerin bulunmasının da en büyük sorunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu malzemelerin olası kazanın etkisiyle 20-30 kilogramlık bir ağırlığa çıktığını aktaran Tanrıkulu, bunun yaralanma ya da ölüme sebebiyet verdiğini, bu nedenle araçtaki ekipmanlarının sabit olmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.