S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltirken, kredi notu görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's (S&P) Türkiye değerlendirmesini açıkladı. Kurum Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-' seviyesine yükseltti. Görünümünü ise 'pozitif'ten 'durağan'a çekti.

Not artışı ile ilgili yapılan değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruşunun, Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı ifade edildi. Türkiye'de 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği aktarıldı. Ücret artış oranlarının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi. Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi. - İSTANBUL