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Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, 1250 kişiye eğitim verdi - Son Dakika
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Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, 1250 kişiye eğitim verdi

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın işbirliğiyle kurulan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, verdiği eğitimlerle 1250 kişiye ulaştı. Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek amacıyla hayata geçirilen merkez, yeni iş fırsatları yaratmayı, göçü engellemeyi ve gençlerin ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını hedefliyor. Ayrıca, merkezin düzenlediği Demo Günü'nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı ve en başarılı üç fikre toplam 120 bin TL hibe desteği verildi.

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, 1250 kişiye eğitim verdi
17.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:35
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Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim'de Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın işbirliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, verdiği eğitimlerle 1250 kişiye erişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın işbirliğiyle kurulan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, kısa sürede binlerce girişimci adayına ve gence ulaştı.

Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim'de faaliyetlerine başlayan merkezin, düzenlenen eğitimlerine kısa sürede 1250 kişi katıldı.

Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, bölgede yeni iş fırsatları yaratılması, dolayısıyla bölgeden göçün engellenmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması için çalışıyor.

Demo Günü'nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı

Verilen bilgiye göre, yine proje kapsamında pek çok girişimci etkinliği de düzenleniyor. Bunun son örneklerinden biri olan ve Facebook İstasyon'da gerçekleştirilen Demo Günü'nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı.

5 takımın katıldığı etkinlikte uygunluk, ticari, odak alan, sosyal fayda, iş modeli, bölgeye katkı potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeyle en başarılı üç fikir seçildi. "Hatay'ı Ya?at"ın birinci, "Makarnapp"ın ikinci ve "Koza"nın üçüncü olduğu etkinlikte bu üç takıma toplam 120 bin TL hibe desteği verildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Teknosa, Hatay, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, 1250 kişiye eğitim verdi - Son Dakika


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