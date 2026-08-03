Sabancı Üniversitesi'nde Bilim Kafe Etkinliği

Sabancı Üniversitesi, "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerini ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lise Yaz Okulu "Girişimcilik" dersi öğrencileri, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve NanoMühendislik Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu ile bir araya geldi.

Üniversitenin Tuzla kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte nanoteknolojinin önemi ve sürdürülebilirlikle ilişkisi ele alındı.

Prof. Dr. Menceloğlu da etkinlikte, "sürdürülebilirlik ve nanoteknoloji" temalı sunum yaptı.

YÖK tarafından kurulan Bilim İletişimi Ofisi'nin önemli girişimlerinden biri olan "Bilim Kafe" etkinlikleri, üniversite ve lise öğrencilerinin dünyaya bilimsel merak, eleştirel düşünme ve keşif isteğiyle yaklaşmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu, her 10-15 yılda bir dünya nüfusunun 1 milyar arttığını belirterek, su, enerji ve tarım alanlarının aynı oranda artmadığına dikkati çekti.

Menceloğlu, "Bu nedenle geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel, ekonomik ve sosyal dengeyi birlikte gözeten, sürdürülebilir çözümler büyük önem taşıyor. Nüfus artışı ve iklim değişikliği, su, gıda ve enerji gibi kaynaklara olan talebi her geçen gün artırırken, bu ihtiyaçları çevreyi koruyarak karşılayabilecek teknolojiler geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.?

Döngüsel ekonominin, sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için kaynak kullanımını iş büyümesinden ayıran somut ve işlevsel bir araç olduğunun altını çizen Menceloğlu, şunları kaydetti:

"Döngüsel ekonomi, tasarım odaklı üç ilkeye dayanıyor. Bunlardan birincisi atık ve kirliliği ortadan kaldırmak. Atıklar sistemin sonundaki bir hata değil, henüz tasarım aşamasındayken engellenmesi gereken bir unsurdur. İkincisi, ürün ve malzemeleri döndürmek. Malzemeler tamir, yeniden kullanım, yenileme ve geri dönüşüm yoluyla en yüksek değerde tutulur. Üçüncüsü ise doğayı yenilemek. Sadece 'daha az zarar vermek' yerine, doğal sistemleri destekleyen ve biyoçeşitliliği artıran uygulamalar geliştirmek gerekiyor."

"Nanoteknoloji sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol üstleniyor"

Menceloğlu, nanoteknolojinin sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, nano ölçekte geliştirilen malzemeler sayesinde daha az malzeme kullanarak daha etkili fonksiyonlar elde etmenin ve uygun maliyetli çözümler geliştirmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Tarımda bitki koruma, gübreleme, toprak iyileştirme ve su arıtma uygulamalarından gıda ambalajlarına, temiz su, yenilenebilir enerji ve atıkların ileri dönüşümüne kadar birçok alanda nanoteknolojinin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilecek önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Menceloğlu, "Özellikle sürdürülebilir tarım ve gıdada nanoteknolojiyi nerelere adapte edebileceğimize bakıyoruz. Bu teknolojileri toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten uygulamalara dönüştürebilmek amacıyla araştırmalar yapılıyor. Nanoteknolojiyle birçok alanda sürdürülebilir çözümler geliştirmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Menceloğlu, Sabancı Üniversitesi'nin araştırmayı merkeze alan yaklaşımına da değinerek, küresel sorunlara çözüm üretebilmek için araştırma temelli bir yaklaşımın büyük önem taşıdığını aktardı.

Problemlerin 21. yüzyılda değiştiğini belirten Menceloğlu, şunları kaydetti:

"Artık enerji, çöp, su gibi problemler var. Bu problemleri tek bir disiplinle çözmek mümkün değil. İklim değişikliği, su ve enerji kaynaklarının kullanımı, gıda güvenliği ve nüfus artışı gibi makro sorunları çözmek için minik sistemlere yani 'Nano bio information' sistemlerine ihtiyaç var. Sabancı Üniversitesi'nin felsefesinde de bu anlayış yer alıyor. Mühendislik eğitiminin fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilimlerle birlikte ele alınması gerektiğine inanıyoruz."