Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabancı Üniversitesi, QS Sıralamasında Üst Sıralarda

27.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Üniversitesi, QS 2026 sıralamasında 3 alanda ilk 300'e girerek önemli bir yükseliş kaydetti.

Sabancı Üniversitesi, QS'in (Quacquarelli Symonds) "Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026" listesinde 3 alanda ilk 300'e girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından hazırlanan listede Sabancı Üniversitesi, Türkiye'deki önde gelen üniversiteler arasında tek seferde en fazla yükselişi gerçekleştiren ve birçok alanda üst sıralara tırmanan kurumlar arasında öne çıktı.

Sabancı Üniversitesi, 5 ana alan altında toplam 55 alt alanı kapsayan sıralamada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 11 alt alanda yer aldı ve 3 alanda 300 üniversite arasına adını yazdırdı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında üniversite, sıralandığı 11 alt alanın 6'sında yükseliş gösterdi.

Bu yıl dünya genelinde 1912 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede Sabancı Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İşletme ve Yönetim ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında 251-300 bandına yükseldi.

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji ana alanında geçen yıl 308. sırada yer alırken, bu yıl 266. sıraya yükseldi. Bu alanda 2025'te bir önceki yıla göre 57 sıra yükselen Sabancı Üniversitesi, 2026 sıralamasında da 42 sıra yükseliş kaydetti. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı 301-350'den 251-300 bandına çıkarken, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojileri alanı da 401-450'den 351-400 bandına yükseldi. Makine, Havacılık ve Üretim Mühendisliği alanı ise bu yıl 351-400 bandında yer aldı.

Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında 36 sıra yükseliş

Sosyal Bilimler ve Yönetim ana alanında Sabancı Üniversitesi, geçen yıl 389. sıradayken bu yıl 353. sıraya yükselerek uluslararası görünürlüğünü artırdı. Söz konusu kategoride bir senede 36 sıra yükselen Sabancı, Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında belirgin bir yükseliş kaydetti. İşletme ve Yönetim alanı 301-350'den 251-300 bandına yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı 301-400'den 251-300 bandına, Ekonomi ve Ekonometri alanı 451-500'den 351-400 bandına çıktı. Muhasebe ve Finans alanı ise geçen yıl olduğu gibi 301-375 bandındaki konumunu korudu.

Doğa Bilimleri kapsamındaki alanlarda Sabancı Üniversitesi, istikrarlı performansını sürdürdü. Malzeme Bilimi alanı 401-550'den 351-400 bandına yükseldi. Matematik alanı geçen yıl olduğu gibi 401-450, Fizik ve Astronomi alanı da 551-600 bandındaki konumunu korudu.

Yaşam Bilimleri ve Tıp ana alanı kapsamında yer alan Biyoloji Bilimleri, bu yıl 651-700 bandından sıralamaya girdi. Sabancı Üniversitesinin birçok alanda kaydettiği yükseliş, uluslararası araştırma performansındaki güçlenmeyi ve küresel akademik görünürlüğün artışını yansıttı.

QS Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması, üniversitelerin disiplin bazındaki araştırma gücünü karşılaştırmalı olarak ortaya koyan önemli küresel değerlendirmeler arasında yer alıyor. Sıralama, üniversitelerin belirli disiplinlerdeki akademik performansını akademik itibar, işveren itibarı, yayın başına atıf sayısı, H-Index ve uluslararası araştırma ağı göstergeleri üzerinden değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Sabancı Üniversitesi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:38:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sabancı Üniversitesi, QS Sıralamasında Üst Sıralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.