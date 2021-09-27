Üye Girişi
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu - Son Dakika

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu

27.09.2021 11:02
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu, System.String[]

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl "Konu Uzun Film Kısa" sloganı ile 6. kez düzenlenen "Kısa Film Yarışması"nın kanaat önderi, Avrupa Film Akademisi Başkanı, Golden Globe ödüllü Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland olarak açıklandı.

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl "Konu Uzun Film Kısa" sloganı ile 6. kez düzenlenen "Kısa Film Yarışması"nın kanaat önderi, Avrupa Film Akademisi Başkanı, Golden Globe ödüllü Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland olarak açıklandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 2016'da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yıl ki teması, "Yeni Dünyada Yeni Meslekler" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, her yıl farklı temalarla düzenledikleri Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın, sanatın kitleleri etkileyen gücünü kullanarak toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmada büyük önemi olduğunu aktardı.

Safkan şunları kaydetti:

"İstatistikler gösteriyor ki pandeminin orta ve uzun vadede etkilediği konulardan biri de meslekler. Burada da dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu. OECD'nin yayınladığı "Geleceğin İşleri Raporu"na göre gelecekte bugün mevcut olan işlerin yüzde 14'ü tamamıyla otomatikleşmesi tahmin edilirken, yüzde 32'sinin belirgin bir şekilde değişiklik göstereceği öngörülüyor. Ayrıca üretim sektöründe çalışmakta olan insan gücü yüzde 20 azalırken, hizmet sektöründe çalışanların sayısının yüzde 27 artacağı tahmin ediliyor.

Biz de bu yılki temamızla genç sinemacılara değişen ve yenilenen bu dünya düzeninde yeni şeyler söyleyebilmeleri için ilham vermek istedik. Bu yıl kanaat önderi olarak seçilen ismimiz ise Polonya yeni dalga akımının da değerli bir temsilcisi olan usta sinemacı Agnieszka Holland oldu. Bugüne kadar sanat yoluyla imza attığı işlerle monotonluğa karşı çıkarak var olanı değiştirmek için çaba gösteren Holland'ın yarışmacılarımıza da önemli bir rehber olacağından şüphem yok."

Agnieszka Holland ise "Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin, insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti." ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 19 Kasım

Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Kasım 2021'e kadar devam edecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve yeni meslekler konusunu ele alması gerekiyor.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/ veya yapımcısından en az birisinin TC veya KKTC vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor. Yeni dünya düzeninde dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gelen yeni mesleklerin ve kaybolacak iş kollarının hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

Sabancı Vakfı, Kısa Film, Yönetmen, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi 11:03 Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı 10:56 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti 10:25 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 09:59 Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü 09:42 Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler 09:11 Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:26 Fırtına sebebiyle artan balık fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:58
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek         
10:36
İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi         
10:15
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim         
09:10
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement