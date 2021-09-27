Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi, Agnieszka Holland oldu

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl "Konu Uzun Film Kısa" sloganı ile 6. kez düzenlenen "Kısa Film Yarışması"nın kanaat önderi, Avrupa Film Akademisi Başkanı, Golden Globe ödüllü Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland olarak açıklandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 2016'da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yıl ki teması, "Yeni Dünyada Yeni Meslekler" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, her yıl farklı temalarla düzenledikleri Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın, sanatın kitleleri etkileyen gücünü kullanarak toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmada büyük önemi olduğunu aktardı.

Safkan şunları kaydetti:

"İstatistikler gösteriyor ki pandeminin orta ve uzun vadede etkilediği konulardan biri de meslekler. Burada da dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu. OECD'nin yayınladığı "Geleceğin İşleri Raporu"na göre gelecekte bugün mevcut olan işlerin yüzde 14'ü tamamıyla otomatikleşmesi tahmin edilirken, yüzde 32'sinin belirgin bir şekilde değişiklik göstereceği öngörülüyor. Ayrıca üretim sektöründe çalışmakta olan insan gücü yüzde 20 azalırken, hizmet sektöründe çalışanların sayısının yüzde 27 artacağı tahmin ediliyor.

Biz de bu yılki temamızla genç sinemacılara değişen ve yenilenen bu dünya düzeninde yeni şeyler söyleyebilmeleri için ilham vermek istedik. Bu yıl kanaat önderi olarak seçilen ismimiz ise Polonya yeni dalga akımının da değerli bir temsilcisi olan usta sinemacı Agnieszka Holland oldu. Bugüne kadar sanat yoluyla imza attığı işlerle monotonluğa karşı çıkarak var olanı değiştirmek için çaba gösteren Holland'ın yarışmacılarımıza da önemli bir rehber olacağından şüphem yok."

Agnieszka Holland ise "Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin, insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti." ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 19 Kasım

Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Kasım 2021'e kadar devam edecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve yeni meslekler konusunu ele alması gerekiyor.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/ veya yapımcısından en az birisinin TC veya KKTC vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor. Yeni dünya düzeninde dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gelen yeni mesleklerin ve kaybolacak iş kollarının hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.