Sabancı Vakfı'ndan Kız Çocukları İçin Film

Ekonomi

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel film hazırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, filmde kız çocuklarının, eğitim hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, birey olma ve önyargılara karşı olan mücadelelerinde yalnız olmadıklarının altı çiziliyor.

Sabancı Vakfı, film ile cehalete ve eşitsizliklere karşı "Kız ki büyüsün hayallerin, kız ki değiştir" diyerek her kız çocuğunun kendi yolunu çizebilmesi için bir çağrı yapıyor.

TBWA/Istanbul imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Yiğit Karagöz otururken, yapımını ise Organic Film üstleniyor.

Kız çocuklarının eşitlik meselesinin sadece bireysel bir hak değil, bir ülke meselesi olduğuna vurgu yapan Sabancı Vakfı, toplumsal gelişme ve ilerlemenin ancak kız çocuklarının fırsat eşitliğine sahip olmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.

Sabancı Vakfı, gelecek yıllarda da her kız çocuğunun eşit fırsatlara sahip olması ve potansiyellerini gerçekleştirmesi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.