Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezonu Başladı

Sabancı Vakfı\'nın Fark Yaratanlar Programı\'nın 15. Sezonu Başladı

Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Fark Yaratanlar Programı'nın 15. sezonu başladı. Program kapsamında, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların çalışmaları ve yarattıkları etkiler topluma ilham vermek amacıyla paylaşıldı. Bu sezonun fark yaratanları arasında, albinizmle yaşayan bireylere destek olan Ayşenur Sena Tarakçı, doğayla uyumlu yaşamı teşvik eden Elif Oğuzbal Çatıkkaş, kültürel mirasın korunması için çalışan Gülçin Cömert, görme engelli öğrencilere destek olan Hale Uçuş, işaret diliyle iletişimi artırmayı hedefleyen Sibel Kaya ve organik tarımı destekleyen Yeşim Bekyürek yer alıyor.

23.05.2024 11:57
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Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen Fark Yaratanlar Programı'nın 15. sezon lansmanı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı'nın 2009'dan bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptığı çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 15. Sezon Fark Yaratanları belli oldu.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenen etkinlikte, 15. sezonun 6 fark yaratanının yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri paylaşıldı.

"Pigmentsiz İnsan" çalışmasıyla kendisi gibi albinizmle yaşayan ve az gören bireylerin hayatında fark yaratan Ayşenur Sena Tarakçı, şehirde doğayla uyumlu yaşamı teşvik etmek için "Kokopelli Şehirde" girişimini hayata geçiren Elif Oğuzbal Çatıkkaş ile Yasemin Kırkağaçlıoğlu, Antandros Antik Kenti başta olmak üzere kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm cazibe merkezi haline gelmesi için çalışan Antandros Derneği'nin kurucularından Gülçin Cömert, "Engelsiz Matematik Eğitim Platformu" aracılığıyla görme engelli öğrencilerin, ailelerinin ve kapsayıcı matematik alanında çalışmak isteyen öğretmenlerin hayatında fark yaratan Hale Uçuş, kendi ve ailesinin hayatından yola çıkarak kurduğu "Hadi İşaret" girişimiyle sağır ve işitme engelli bireylerin iletişim becerilerinin artırılmasını ve Türk İşaret Dili'nin zenginleştirilmesini hedefleyen Sibel Kaya, çiftçilerin organik tarımda söz sahibi olması için çalışan ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Yeşim Bekyürek bu sezonun fark yaratan isimleri oldu.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, topluma ilham vermek amacıyla 15 yıl önce bu programı başlattıklarını belirterek, "Bu yolculukta sorunları çözmek için mücadele eden, inisiyatif alan ve bunu başaran insanlara ulaştık. Onların hikayelerini herkese duyurmak, toplumun da bu hikayelerden ilham almasını istedik. İnsanımızın fırsat olduğunda, potansiyeli gördüğünde her işi başarabildiğini ve zorlukların üstesinden gelebildiğini fark yaratanlar sayesinde bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak, takdir etmek ve toplumun her kesiminin haberdar olmasını sağlamak olduğunu kaydeden Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl da 6 fark yaratan çalışmanın tamamının kadınlardan oluşması ayrıca mutluluk verici bir gelişme. Onlar şikayet etmek yerine cesaretle harekete geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fark yaratanların hikayelerini izlediğimde, bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyorum. İyi ki bu derece değer katan bir programa imza atmışız diyorum."

Kaynak: AA

Sibel Kaya, İnsan Hakları, Çevre, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezonu Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezonu Başladı - Son Dakika
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