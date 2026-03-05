Sabiha Gökçen Avrupa’da En Hızlı Büyüyen Havalimanı - Son Dakika
Sabiha Gökçen Avrupa’da En Hızlı Büyüyen Havalimanı

05.03.2026 14:01
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ocak 2026'da Avrupa'da en yüksek büyüme oranını yakaladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, bu kıtadaki büyük (majör) havalimanları arasında en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında büyüme performansıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

ACI Europe'un raporuna göre, Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği, Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü seyrederken yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışıyla Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

Raporda yer alan, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı "majör" kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 14,3'lük yolcu artışıyla Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en güçlü büyüme performansını sergiledi.

Bu kategoride büyüme performansı sıralamasında yüzde 4,9 yolcu artışıyla Frankfurt Havalimanı ikinci, yüzde 3,9 yolcu artışıyla Münih Havalimanı üçüncü, yüzde 3,5 yolcu artışıyla Madrid Barajas Havalimanı dördüncü oldu.

Kaynak: AA

